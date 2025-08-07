Costco abre en Zapopan la tienda más moderna de América Latina

Con una inversión de 100 millones de dólares esta mañana se inauguró formalmente la tercera tienda de la cadena Costco en la zona metropolitana de Guadalajara y la cuarta en Jalisco.

Esta tienda que se ubica frente a Plaza San Isidro en Zapopan y es la más moderna de América Latina y la más grande de México.

Cuenta con supermercado, gasolinera, un restaurante de sushi y un estacionamiento para 700 vehículos.

Desde las 8 de la mañana ya había una larga fila de gente para entrar a esta sucursal ubicada sobre Periférico.

La inauguración fue encabezada por autoridades estatales, municipales y directivo de la compañía de supermercados.

"Continuamos posicionándonos como el oasis de las inversiones a nivel nacional, brindando seguridad a las empresas y mente de obra. Gracias por la confianza y felicidades por esta nueva apertura", dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, destacó que en esta nueva sucursal se crearon 350 fuentes de empleo de manera directa.

"No sólo Zapopan es un destino para vivir, también es un destino para invertir, desde que llegaron (directivos de la empresa) por primera vez a las oficinas de Zapopan dimos todas las facilidades, rompieron récord en la apertura", comentó.

Mauricio Talayero, vicepresidente de Administración y Finanzas, añadió que además de los 350 empleos directos se crearon mil 500 empleos indirectos.

"Es nuestra tercera unidad, es la cuarta en el estado, tenemos otra en Puerto Vallarta. Esta es la tienda más grande con más de 700 lugares de estacionamiento, tenemos una estación de gasolina que es la primera aquí con 30 posiciones", detalló.

