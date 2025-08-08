Viernes, 08 de Agosto 2025

LLUVIA en Guadalajara esta noche, este es el pronóstico

Para este viernes 8 de agosto, te compartimos el pronóstico del clima en Guadalajara

Por: Anel Solis

De acuerdo al pronostico del clima de hoy, 8 de agosto se prevé lluvias lígeras hoy, 8 de agosto en el Área Metropolitana de Guadalajara. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo oficial del Gobierno de México en materia climática, anunció que en la región Pacífico Centro se prevé un cielo de parcialmente nublado a nublado a lo largo del día, acompañado de lluvias muy fuertes en Jalisco y precipitaciones fuertes en Nayarit, Colima y Michoacán.

Por otro lado, en el Área Metropolitana de Guadalajara, en el transcurso del día se pronostica: Cielo parcialmente nublado, con chubascos aislados y posible actividad eléctrica durante la tarde, según el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).  

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 8 de agosto por la noche?

De acuerdo con el pronóstico del clima para Guadalajara, este viernes, 8 de agosto por la noche se espera lluvias entre del 30 al 50% de probabilidad en la región y cielo parcialmente nublado entre las 19:00 y las 23:00 horas en el Área Metropolitana.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 8 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se esperan temperaturas mínimas de 19° y máximas de  20° esta noche en Guadalajara.

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  20 grados centígrados  Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
20:00  20 grados centígrados  Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
21:00  19 grados centígrados  Parcialmente nuboso
22:00  19 grados centígrados  Parcialmente nuboso
23:00  19 grados centígrados  Parcialmente nuboso

Con información de Meteored e Instituto de Astronomía y Meteorología.***

