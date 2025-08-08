El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo oficial del Gobierno de México en materia climática, anunció que en la región Pacífico Centro se prevé un cielo de parcialmente nublado a nublado a lo largo del día, acompañado de lluvias muy fuertes en Jalisco y precipitaciones fuertes en Nayarit, Colima y Michoacán.Por otro lado, en el Área Metropolitana de Guadalajara, en el transcurso del día se pronostica: Cielo parcialmente nublado, con chubascos aislados y posible actividad eléctrica durante la tarde, según el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM). De acuerdo con el pronóstico del clima para Guadalajara, este viernes, 8 de agosto por la noche se espera lluvias entre del 30 al 50% de probabilidad en la región y cielo parcialmente nublado entre las 19:00 y las 23:00 horas en el Área Metropolitana.De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se esperan temperaturas mínimas de 19° y máximas de 20° esta noche en Guadalajara.Con información de Meteored e Instituto de Astronomía y Meteorología.**** * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS