El jueves 7 de agosto, Costco inauguró formalmente su esperada tercera tienda en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y la cuarta de Jalisco. La tienda ubicada sobre Periférico Poniente Manuel Gómez Morín 1235 frente a Plaza San Isidro en Zapopan contó con una inversión de 100 millones de dólares y se convirtió en la más grande de México y la más moderna de América Latina.

Entre sus principales características, la sucursal cuenta con el clásico supermercado, el área de comida, un restaurante de sushi, capacidad de estacionamiento de 700 plazas y una gasolinera de autoservicio.

Para surtir gasolina en Costco necesitas ser socio y usar una tarjeta de crédito o débito compatible, ya que no se acepta dinero en efectivo. El modelo de compra es por autocobro.

Para cargar gasolina en Costco lo primero que debes de hacer es identificar la maquina de cobro a un lado de las bombas de gasolina y deslizar tu membresía activa. Luego introduces tu tarjeta y seleccionas el tipo de gasolina que deseas comprar. Al hacerlo así, se desbloquea la manguera y puedes introducirla en tu coche. Ahora solo queda esperar a que termine de surtirse la cantidad de combustible comprada. Después debes regresar la manguera a su lugar y puedes seguir con tu recorrido.

¿Cuánto cuesta la gasolina en el nuevo Costco de Zapopan?

Además de la modalidad del autocobro, las gasolineras de Costco son famosas por el bajo precio en el que ofertan sus productos. En ese sentido, la nueva gasolinera Costco ubicada en la sucursal de San Isidro abrió con los siguientes precios:

Litro de gasolina regular (87 octanos): $22.92 pesos

Litro de gasolina premium (91 octanos): $23.49 pesos

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB