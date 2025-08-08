Elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara realizaron cuatro detenciones de sujetos que portaban armas en cuatro acciones distintas que forman parte del Operativo Puma. En menos de un día, las detenciones y aseguramientos abarcaron las colonias Centro, Valentín Gómez Farías, Moderna y La Penal.

La primera detención se realizó durante el recorrido de vigilancia de los oficiales en el Centro Histórico de Guadalajara. En el cruce de Juan Manuel con Liceo, los elementos observaron a un hombre con aparentemente un arma de fuego a la cintura. Tras marcarle el alto y realizar la revisión conforme a protocolo, le localizaron una pistola abastecida con aproximadamente 15 cartuchos útiles, tres de ellos siendo expansivos. El detenido se identificó como Jesús "N" de 28 años de edad.

El segundo hecho tuvo lugar en Othón Blanco Cáceres y Avenida Patria en la Colonia Dr. Valentín Gómez Farías. Elementos patrullaban la zona y detectaron a un hombre que arrojó un objeto tras la presencia policial. Los oficiales lograron detener al sujeto que intentó huir y se dieron cuenta que el objeto arrojado era una pistola calibre .22 con tres tiros útiles. El sujeto se identificó como Candelario "N" de 31 años de edad.

La tercera detención se dio en la colonia Moderna, específicamente en el cruce entre Rayón y España. Un sujeto a bordo de una bicileta amarilla que arrojó una bolsa en color negro al suelo e intentó evadir a los oficiales que realizaban un recorrido de vigilancia. Adentro de dicha bolsa había una pistola con dos tiros útiles por lo que el sujeto fue interceptado. El detenido se identificó como Joaquín "N" de 43 años.

El último detenido cayó en la colonia La Penal en el cruce de la avenida Francisco Javier Mina y Francisco González Bocanegra. Los oficiales observaron a un sujeto con actitud sospechosa. Los policías marcaron el alto, y al hacer una revisión conforme a protocolo, localizaron un arma de fuego hechiza con un cartucho útil. El sujeto fue identificado como Javier "N" de 27 años de edad.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

OB

