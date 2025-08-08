Durante la mañana de ayer 7 de agosto se inauguró en el municipio de Zapopan la tercera sucursal de la cadena de grandes almacenes, Costco. Se trata de la tercera tienda al interior del Área Metropolitana de Guadalajara y la cuarta en todo el territorio de Jalisco.

La tienda se localiza frente a la Plaza San Isidro en Zapopan. Cuenta con supermercado, gasolinera, un restaurante de sushi y un estacionamiento para 700 vehículos, además, también destaca por ser la tienda más moderna de Latinoamérica y la más grande del país.

¿Qué tiendas de Costco cuentan con gasolinera en Jalisco?

A pesar de que las tiendas de Costco son, en su mayoría, almacenes enormes, no todas cuentan con gasolineras disponibles. Recordemos que las cuatro tiendas se ubican en:

Guadalajara

Costco Avenida Vallarta

Av. Vallarta #4775, Guadalajara.

Av. Vallarta #4775, Guadalajara. Costco López Mateos

Blvd. Adolfo López Mateos #3100, Tlajomulco de Zúñiga.

Blvd. Adolfo López Mateos #3100, Tlajomulco de Zúñiga. Costco San Isidro

Av. Vallarta esquina con Av. Rafael Sanzio #4775, Camichines Vallarta, Zapopan, Jal.

Puerto Vallarta

Costco Puerto Vallarta

Av. Fluvial Vallarta 134, Puerto Vallarta.

De estas cuatro sucursales, solamente en el Costco San Isidro y el Costco Puerto Vallarta es posible surtirse de combustible en un horario de 06:00 a 10:00 p.m. de lunes a domingo. Cabe aclarar que la venta es exclusiva para socios, por lo que es indispensable contar con una membresía activa.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en las estaciones de Costco?

Según clientes que asistieron a la inauguración de la nueva tienda en San Isidro, la gasolinera abrió con los siguientes precios:

Litro de gasolina regular (87 octanos)

22.92 pesos

22.92 pesos Litro de gasolina premium (91 octanos)

23.49 pesos

Por último y, de acuerdo con el sitio oficial de la tienda, la gasolina de Kirkland Signature ayuda a mantener limpios los inyectores de combustible y las válvulas de admisión, mejorando la combustión y el rendimiento del motor.

