La mañana del pasado 7 de agosto, Costco —una de las cadenas más reconocidas en México— inauguró una nueva sucursal frente a Plaza San Isidro, en Zapopan. Se trata de la tienda más moderna de América Latina y la más grande del país.

Este nuevo establecimiento ofrece múltiples servicios al público. Además del supermercado, famoso por su amplia variedad de productos y precios competitivos, incluye una gasolinera, un restaurante de sushi y un estacionamiento con capacidad para 700 vehículos.

En redes sociales, los usuarios no tardaron en compartir sus impresiones sobre esta nueva tienda. Las reacciones fueron diversas, algunos expresaron emoción y compartieron comentarios positivos o divertidos; no obstante, otros mostraron opiniones más reservadas.

Así se vivió la apertura del Costco en Zapopan

El público no esperó ni un día más, y la larga fila comenzó desde primera hora. Para muchas personas fue un momento incómodo y estresante tener que esperar tanto tiempo.

A pesar de las incluso horas que estuvieron esperando el público espero hasta lograr pisar por primera vez las instalaciones del Costco ubicado en San Isidro.

Así la apertura de #costco zapopan llenisimo ni venga jajaja, y que onda por que traen esas bolsas hahaha pic.twitter.com/fc5OV0mIDL— Hugo Alvarado (@HuAlvro) August 7, 2025

Por otro lado, algunas situaciones incomodaron a ciertos asistentes, como es el caso de esta usuaria de X, quien expresó su inconformidad, ya que una persona, al ver el poco acceso que quedaba en el estacionamiento, decidió estacionarse en un lugar prohibido.

“En el nuevo costco de san isidro, es tanto el caos que hay gente estacionada en zonas prohibidas, como esta muy peligroso!”, refiero la usuaria.

Esta inauguración fue uno de los eventos más especiales para los consumidores frecuentes de Costco, expandiendo su oportunidad de contar con otra opción de consumo dentro del Área Metropolitana de Guadalajara.

