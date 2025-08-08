La mañana de ayer jueves 7 de agosto, se inauguró formalmente la tercera tienda de la cadena Costco en la Zona Metropolitana de Guadalajara y la cuarta en Jalisco.

Esta nueva sucursal se ubica frente a Plaza San Isidro en Zapopan y se trata de la más moderna de América Latina y la más grande de México.

Este Costco en Zapopan cuenta con supermercado, farmacia, fuente de sodas, centro auditivo, óptica, centro Llantero y un estacionamiento para 700 vehículos.

Un plus interesante de esta sucursal es la gasolinera, cuya venta es exclusiva para socios, por lo que es indispensable asegurarse de tener una membresía activa.

El horario de esta gasolinera de acuerdo a la página oficial de Costco es de lunes a domingo de 6 am a 10 pm.

