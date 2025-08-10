Hace unos días, la nueva sucursal de Costco en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), ubicada frente a la Plaza San Isidro en Zapopan, abrió sus puertas. Desde las primeras horas del jueves 7 de agosto, una larga fila de clientes se formó al exterior de la tienda, esperando ser los primeros en pisar, conocer y comprar en las nuevas instalaciones.

Esta sucursal representa un gran atractivo para los consumidores, pues además del supermercado también cuenta con un restaurante de sushi, un amplio estacionamiento y una estación de gasolina en donde, se presume, los precios de combustible resultan competitivos en comparación con las tarifas promedio a nivel local. Esto es todo lo que debes saber si deseas cargar gasolina en Costco San Isidro.

¿Quiénes pueden comprar gasolina en Costco?

Para poder adquirir gasolina en la estación de Costco es necesario ser socio de la tienda con una membresía activa. De hecho, de acuerdo con la información del club de compras, el primer paso para comprar combustible es presentar la membresía para verificar que se encuentra vigente.

La membresía puede adquirirse en línea a través del portal costco.com.mx , llamando al 55 5246 5593 o 55 5246 5594, o directamente en cualquier sucursal.

La tienda ofrece distintos tipos de membresía para las necesidades de cada socio, con opciones estándar y ejecutiva con beneficios adicionales.

¿Se puede pagar en efectivo?

El sitio web de Costco México indica que no se acepta dinero en efectivo ni propinas en las estaciones de gasolina. Los métodos de pago aceptados son: Certificado de Gasolina Costco, Tarjeta de Crédito Costco, Visa, Master Card, American Express y Tarjetas de Débito (el pago con tarjetas de crédito no genera comisión).

¿Qué es el Certificado de Gasolina Costco y cómo lo obtengo?

El Certificado de Gasolina Costco es una tarjeta prepagada por una cantidad específica o por una carga de gasolina que funciona como un medio de pago exclusivo en las estaciones de servicio de Costco México.

Esta la pueden adquirir los socios con membresía activa en la sucursal Costco donde opere una Estación de Gasolina Costco. Se puede recargar en el área de cajas con un mínimo de 50 pesos y un máximo de 5 mil por transacción.

¿Cómo cargar gasolina en Costco?

1. Ingresa a la estación de gasolina, recuerda que la circulación es en un solo sentido para que sea más fácil entrar y salir de la zona. Las mangueras son extralargas, por lo que se puede cargar combustible desde cualquier lado del vehículo. Recuerda apagar tu vehículo.

2. Confirma que eres socio: inserta tu membresía en el verificador, el sistema lee el número de tarjeta y confirma que esta se encuentra activa. Con este proceso puedes iniciar la carga de combustible.

3. Elige tu método de pago.

4. Elige el tipo de combustible y la cantidad.

5. Carga la gasolina: una vez autorizado el pago, puedes colocar la pistola en el tanque de tu auto. Regrésala a su sitio al finalizar.

¿Puedo cargar gasolina en un recipiente portátil?

Es posible cargar gasolina en contenedores, sin embargo, al llenarlos se deben considerar algunas precauciones:

Nunca llenes recipientes que se encuentren dentro del vehículo, siempre colócalos en el suelo.

Mantén la boquilla en contacto con el recipiente mientras se llena.

Está prohibido despachar gasolina en recipientes no adecuados (de vidrio, metal, alimentos o envases de refresco).

Para evitar accidentes, si requiere ayuda, consulte al operador.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Costco?

En su apertura, el precio de la gasolina regular fue de 22.29 pesos por litro, mientras que el de la premium fue de 23.49 pesos.

¿Cuál es el horario de atención de la gasolinera de Costco?

El horario de atención de la estación de gasolina en San Isidro es de lunes a domingo de 6 de la mañana a 10 de la noche.

Medidas de seguridad para cargar gasolina en Costco

Para seguridad de todos los usuarios, está prohibido fumar o prender fuego en la zona, utilizar el celular, y tampoco está permitido que los niños utilicen la bomba; deben permanecer siempre dentro del vehículo. Para cargar gasolina es necesario que esté apagado el motor. Otras medidas de seguridad, según el sitio web de Costco, son:

“Antes de cargar combustible descarga tu electricidad estática, toca cualquier parte de metal del vehículo con la mano directamente antes de usar la bomba, esto descargará la electricidad de tu cuerpo. El no hacerlo puede ocasionar una llama por los vapores de la gasolina.

Mientras la gasolina está bombeando, no vuelvas a entrar a tu vehículo, esto puede recargar tu cuerpo con electricidad estática. Si es necesario ingresar a tu vehículo, descarga la electricidad estática de nuevo antes de tocar el despachador de la bomba.

Si se inicia un incendio, no retires el despachador. Retrocede inmediatamente y avisa al asistente, si no hay ninguna operadora visible, utiliza el botón de Paro de Emergencia".

Con información de Costco México

