Domingo, 10 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 10 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 10 de agosto de 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 10 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 10 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta
Clima en Cancún
Clima en Guadalajara
Clima en Monterrey
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Chapala
Clima en Tonalá
Clima en El Salto

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones