Desde su puesta en marcha en octubre pasado, con la llegada de la administración encabezada por la presidenta municipal Verónica Delgadillo, la Gerencia Nocturna de Guadalajara ha fortalecido las labores de limpieza y recolección de residuos en la ciudad, lo que se ha traducido en una mejora perceptible en la imagen urbana y el manejo de desechos.

De acuerdo con datos del Ayuntamiento, en estos primeros meses de operación la Gerencia Nocturna ha recolectado 516 mil toneladas de basura, residuos forestales, escombro y madera. Estas acciones complementan el trabajo de la Coordinación de Servicios Públicos, que tan solo en el último mes retiró casi 600 toneladas de desechos de canales y pasos a desnivel, además de 98 llantas, principalmente en canales, para prevenir la formación de criaderos de mosquitos transmisores de dengue.

Según el Gobierno municipal, el 97 por ciento de los residuos recogidos en este periodo provienen de vasos reguladores y canales, lo que contribuye a mejorar el flujo de agua en temporada de lluvias y a reducir riesgos de inundaciones.

El titular de la Gerencia Nocturna, Guillermo Flores, destacó que las labores van más allá de la recolección de basura, ya que también incluyen balizamiento, barrido manual, hidrolavado, desbroce, descacharrización, retiro de animales muertos, recolección de llantas y escombro, así como borrado de grafitis. “Estamos trabajando para mejorar la imagen urbana de Guadalajara con acciones de saneamiento, limpieza y mantenimiento en conjunto con diferentes direcciones municipales”, señaló.

Como parte de estas actividades, se han intervenido 14 pasos a desnivel, corredores comerciales, avenidas principales, puentes vehiculares y bajo puentes en todo el municipio. Además, la Gerencia colabora con dependencias como Alumbrado Público y Parques y Jardines para mejorar la iluminación y atender el arbolado que representa riesgos.

Uno de los ejemplos recientes de estas intervenciones se realizó en la avenida López Mateos, desde el paso a desnivel de avenida Inglaterra hasta la glorieta Colón. En este punto, el personal retiró basura, desechos forestales y tierra de los carriles centrales, además de realizar hidrolavado, balizamiento en muros, mejora de botallantas y otras acciones para dejar la vialidad en mejores condiciones.

Otras zonas de alto flujo atendidas incluyen los corredores comerciales de Obregón y Medrano, así como vialidades clave como 8 de Julio, Héroes Ferrocarrileros, Lázaro Cárdenas, Hidalgo, Colón, Niños Héroes, Gobernador Curiel y Roble.

Todas estas labores se realizan durante la noche y madrugada para evitar afectar la circulación vehicular y las actividades cotidianas. En casos que requieren el cierre de avenidas, como ocurrió en López Mateos, se coordina con la Policía Vial para establecer cortes temporales y garantizar la seguridad del personal.

Con esta estrategia nocturna, Guadalajara busca no solo mantener limpias sus calles, sino también intervenir espacios clave sin interrumpir la vida diaria de los ciudadanos, apostando por una ciudad más ordenada, segura y con mejor calidad de vida.

¿Cómo se pueden solicitar servicios del Ayuntamiento?

Guillermo Flores, titular de la Gerencia Nocturna, explicó que la selección de puntos para intervenir se realiza priorizando zonas no habitacionales para evitar afectar el descanso de los vecinos.

“Los elegimos conforme a las diferentes labores que hemos realizado, ya sea por peticiones o acciones pertinentes”, señaló.

En caso de que la ciudadanía reporte alguna necesidad de limpieza o mantenimiento, el municipio canaliza estos reportes hacia la Dirección de la Gerencia Nocturna para su atención. Sin embargo, Flores aclaró que no se intervienen colonias habitacionales para no interrumpir el sueño de las personas.

“La Gerencia Nocturna actúa principalmente en lugares donde su labor no afecte el descanso, como pasos a desnivel, corredores comerciales y avenidas principales”, explicó el funcionario.

Para reportar algún problema en pasos a desnivel, la ciudadanía puede comunicarse directamente con la Gerencia Nocturna. En tanto, para vialidades principales, los reportes se reciben a través de la línea de atención ciudadana 070.

Acciones

¿Qué hace?

Balizamiento.

Barrido manual.

Hidrolavado.

Desbroce.

Descacharrización.

Recolección de basura.

Recolección de residuos forestales.

Recolección de animales muertos.

Recolección de llantas.

Recolección de escombro.

Borrado de grafitti.

