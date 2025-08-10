Este domingo 10 de agosto, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) espera un cielo despejado por la mañana, con un incremento gradual en la cubierta de nubes por la tarde. De acuerdo con el pronóstico, es posible que se presenten lluvias en la zona durante la tarde y en la noche.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, prevé para Jalisco un ambiente fresco durante la mañana, y de cálido a caluroso en la tarde. Considera lluvias puntuales fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas en el estado.

Por su parte, el sitio especializado Meteored estima un 70% de probabilidad de lluvia vespertina en la metrópoli —alrededor de las 17:00 horas—. Prevé que en algunas zonas los episodios de lluvia sean acompañados de actividad eléctrica.

Asimismo, en su pronóstico meteorológico para el día de hoy, Protección Civil y Bomberos de Zapopan informan de la posible formación de lluvias en las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche, las cuales podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y viento fuerte.

Además, se estima que la temperatura máxima alcance los 28° C, y la mínima los 14°.

Probabilidad de lluvia para Guadalajara esta semana

De acuerdo con Meteored, esta es la probabilidad de lluvia para Guadalajara en la semana de 10 al 16 de agosto:

Domingo 10 de agosto - 70%

Lunes 11 de agosto - 70%

Martes 12 de agosto - 80%

Miércoles 13 de agosto - 90%

Jueves 14 de agosto - 90%

Viernes 15 de agosto - 90%

Sábado 16 de agosto - 80%

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias para hoy 10 de agosto de 2025:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 10 de agosto de 2025:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 10 de agosto de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Con información de SMN, Protección Civil y Bomberos de Zapopan y Meteored

