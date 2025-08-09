Sábado, 09 de Agosto 2025

Así se vivió la tormenta del viernes en Zapopan (FOTOS)

Aunque la fuerte lluvia alcanzó toda el Área Metropolitana de Guadalajara, el municipio que más lo resintió fue Zapopan

Por: Ámbar Orozco

Debido a tales condiciones, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan realizaron operativos durante la madrugada para limpiar bocas de tormenta y alcantarillas. ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos Zapopan

Tras la fuerte tormenta eléctrica acontecida durante la noche del viernes 8 de agosto al interior del Área Metropolitana de Guadalajara —así como en los municipios de Zapotlanejo y Cuquío— las afectaciones por el agua no tardaron en presentarse; vehículos varados, aceras y avenidas inundadas, etcétera. Sin embargo, uno de los municipios que más resintió la tormenta fue Zapopan, donde las precipitaciones ocasionaron inundaciones en Av. Patria y Av. Beethoven, donde quedaron varados tres vehículos. 

Una situación similar se presentó en Av. López Mateos, a la altura de Ciudad del Sol, con otros tres autos afectados. Por otra parte, en la Unidad Administrativa de Las Águilas, se registraron encharcamientos de hasta 30 centímetros. Debido a tales condiciones, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan realizaron operativos durante la madrugada para limpiar bocas de tormenta y alcantarillas. 

Así se vio la tormenta de anoche en Zapopan (FOTOS)

