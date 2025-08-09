Tras la fuerte tormenta eléctrica acontecida durante la noche del viernes 8 de agosto al interior del Área Metropolitana de Guadalajara —así como en los municipios de Zapotlanejo y Cuquío— las afectaciones por el agua no tardaron en presentarse; vehículos varados, aceras y avenidas inundadas, etcétera. Sin embargo, uno de los municipios que más resintió la tormenta fue Zapopan, donde las precipitaciones ocasionaron inundaciones en Av. Patria y Av. Beethoven, donde quedaron varados tres vehículos.

Una situación similar se presentó en Av. López Mateos, a la altura de Ciudad del Sol, con otros tres autos afectados. Por otra parte, en la Unidad Administrativa de Las Águilas, se registraron encharcamientos de hasta 30 centímetros. Debido a tales condiciones, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan realizaron operativos durante la madrugada para limpiar bocas de tormenta y alcantarillas.

Así se vio la tormenta de anoche en Zapopan (FOTOS)

ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos Zapopan

ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos Zapopan

ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos Zapopan

ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos Zapopan

ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos Zapopan

ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos Zapopan

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

