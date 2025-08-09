Elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan lograron ocho detenciones en cuatro acciones distintas realizadas en el municipio.

En la colonia Loma Bonita, oficiales de Policía de Zapopan detuvieron a un sujeto por su presunta participación en el robo a una persona. El monto fue recuperado y un arma de utilería fue asegurada.

En la colonia Miramar, se detuvo a tres hombres y dos mujeres que traían consigo un arma de fuego de calibre .9 milímetros con varios cartuchos útiles.

En la colonia Valle de los Molinos, un sujeto que contaba con coincidencia por una orden de aprehensión vigente fue detenido en un recorrido de vigilancia.

Por último, en la colonia Parques del Auditorio, un sujeto fue sorprendido sustrayendo artículos de un domicilio ajeno, por lo que fue detenido por policías de Zapopan.

Recuerda que cualquier incidente de seguridad puede ser reportado a policía de Zapopan a través de la línea de emergencia 911 o los teléfonos 33 3636 8389 ó 33 38 36 34 52 ext: 6007.

Te puede interesar: Lluvia del viernes deja autos varados e inundaciones en Zapopan

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

