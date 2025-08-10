Domingo, 10 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Autoridades supervisan taxis en Guadalajara para que sean seguros para mujeres

La SETRAN y SISEMH refuerzan la seguridad en el transporte tapatío con operativos que buscan proteger a las mujeres y prevenir la violencia

Por: El Informador

Más de cuatro mil vehículos han sido revisados y 375 conductores infraccionados para proteger a usuarias y conductoras. ESPECIAL

Más de cuatro mil vehículos han sido revisados y 375 conductores infraccionados para proteger a usuarias y conductoras. ESPECIAL

Para garantizar mayor seguridad a los usuarios, especialmente a las mujeres, durante sus viajes nocturnos en taxis y Empresas de Redes de Transporte (ERT), la Secretaría de Transporte (SETRAN) y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) realizan supervisiones constantes en el Área Metropolitana de Guadalajara.

En una reciente jornada de revisión realizada sobre avenida Chapultepec, estuvieron presentes Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte, y Fabiola Loya Hernández, Secretaria de Igualdad Sustantiva, quienes constataron el procedimiento estandarizado único en México para taxis y plataformas digitales.

Durante el operativo nocturno se enfatizó entre conductores y pasajeros la importancia de la seguridad con especial atención a las mujeres, tanto pasajeras como conductoras, reforzando la perspectiva de género en el servicio.

Desde el inicio de la actual administración, se han supervisado 4 mil 577 vehículos: 1,746 taxis y 2,825 unidades de ERT. Como resultado, se aplicaron 375 infracciones y se retiraron 20 vehículos de circulación por incumplimiento de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

La colaboración entre SETRAN y SISEMH incluye capacitaciones y campañas de concientización para prevenir la violencia de género. Durante el operativo, la secretaria Loya invitó a los conductores a respetar la integridad de las mujeres y a identificar factores de riesgo que puedan afectar su seguridad.

Para fortalecer estas acciones preventivas, ambas dependencias acordaron continuar trabajando en conjunto, integrando estrategias que combinen seguridad vial y prevención de violencia por género.

También participaron en el dispositivo Isaías Ramírez Ortíz, Director de Supervisión al Transporte, y Aldo Valadez Sandoval, Director del Área Técnica de Supervisión al Transporte Público.

La ciudadanía puede reportar irregularidades en el servicio llamando a los números 33 3819 2425 y 33 3819 2426, en horario de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Asimismo, pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Transporte en X y Facebook (@TransporteJal), o en el sitio web https://setran.jalisco.gob.mx/contacto-setrans.

Con estas acciones, SETRAN y SISEMH buscan brindar un transporte público más seguro, inclusivo y respetuoso para todas y todos los usuarios en Guadalajara.

Las faltas más comunes

  • Falta de documentación oficial. Incluye circular sin placas o sin la concesión, autorización o permiso necesarios para prestar el servicio público de transporte.
  • Uso indebido del servicio autorizado. Prestar un servicio distinto al que está autorizado en la concesión, lo que implica operar fuera de los parámetros legales establecidos.
  • Condiciones inadecuadas de las unidades. Esto abarca problemas como un nivel excesivo de polarizado en los vehículos y puertas bloqueadas, lo que afecta la seguridad y visibilidad durante el servicio.
     

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones