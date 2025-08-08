Costco Zapopan: ¿Cómo recargar gasolina en la nueva sucursal San Isidro?

El día de ayer, tras meses de expectativa, finalmente la sucursal de Costco San Isidro abrió sus puertas, la tercera en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y la cuarta en Jalisco, considerando la que se ubica en Puerto Vallarta.

Esta nueva tienda, ubicada frente a la Plaza San Isidro en Zapopan, es la más moderna de América Latina y la más grande de México. Además del supermercado, un restaurante se sushi y un amplio estacionamiento, uno de los atractivos de esta nueva sucursal es la gasolinera, cuyos precios, se presume, resultan competitivos en comparación con las tarifas promedio a nivel local.

¿Cómo cargar gasolina en Costco?

La venta de gasolina en Costo es exclusiva para socios, por lo que es indispensable asegurarse de tener una membresía activa.

1. Ingresa a la estación de gasolina, recuerda que la circulación es en un solo sentido para que sea más fácil entrar y salir de la zona. Las mangueras son extralargas, por lo que se puede cargar combustible desde cualquier lado del vehículo. Recuerda apagar tu vehículo.

2. Confirma que eres socio: inserta tu membresía en el verificador, el sistema lee el número de tarjeta y confirma que esta se encuentra activa. Con este proceso puedes iniciar la carga de combustible.

3. Elige tu método de pago: de acuerdo con la página web oficial de Costco México, las forma de pago que se aceptan son: Certificado de Gasolina Costco, Tarjeta de Crédito Costco, Visa, Master Card, American Express y Tarjetas de Débito (el pago con tarjetas de crédito no genera comisión). No se acepta dinero en efectivo ni propinas.

4. Elige el tipo de combustible y la cantidad: de acuerdo con publicaciones de usuarios que asistieron a la inauguración de la tienda, el precio de la gasolina regular es de 22.29 pesos por litro, mientras que el de la premium es de 23.49 pesos.

5. Carga la gasolina: una vez autorizado el pago, puedes colocar la pistola en el tanque de tu auto. Regrésala a su sitio al finalizar.

Medidas de seguridad para recargar gasolina en Costco

Para seguridad de todos los usuarios, está prohibido fumar o prender fuego en la zona, utilizar el celular, y tampoco está permitido que los niños utilicen la bomba, deben permanecer siempre dentro del vehículo. Para cargar gasolina es necesario que esté apagado el motor. Otras medidas de seguridad, según el sitio web de Costco, son:

Antes de cargar combustible descarga tu electricidad estática, toca cualquier parte de metal del vehículo con la mano directamente antes de usar la bomba, esto descargará la electricidad de tu cuerpo. El no hacerlo puede ocasionar una llama por los vapores de la gasolina.

Mientras la gasolina está bombeando, no vuelvas a entrar a tu vehículo, esto puede recargar tu cuerpo con electricidad estática. Si es necesario ingresar a tu vehículo, descarga la electricidad estática de nuevo antes de tocar el despachador de la bomba.

Si se inicia un incendio, no retires el despachador. Retrocede inmediatamente y avisa al asistente, si no hay ninguna operadora visible, utiliza el botón de Paro de Emergencia.

El horario de atención de la estación de gasolina es de lunes a domingo de 6 de la mañana a 10 de la noche.

