Policía Vial Jalisco realiza cierres viales por celebración religiosa (MAPA)

La Policía Vial del estado realiza un operativo de cierre en la circulación y desvíos en las colonias El Bethel y Hermosa Provincia con motivo del evento religioso conocido como Santa Convocación de la Iglesia La Luz del Mundo en el marco de la Santa Cena de dicha comunidad religiosa.Ante el dispositivo vial, se solicita a los automovilistas que circulen por ambas zonas, atender las indicaciones de los oficiales desplegados en el sitio.La autoridad vial mantiene cierre total en las siguientes vialidades de El Bethel:Por este motivo, se señalan las siguientes rutas de desvío:Además de las siguientes alternativas viales:Así mismo, existe un cierre total en las siguientes calles de la Hermosa Provincia:Por este motivo, se señalan las siguientes rutas de desvío:Así como las rutas alternas:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB