Policía Vial Jalisco realiza cierres viales por celebración religiosa (MAPA)

La Policía Vial del estado realiza un operativo de cierre en la circulación y desvíos en las colonias El Bethel y Hermosa Provincia con motivo del evento religioso conocido como Santa Convocación de la Iglesia La Luz del Mundo en el marco de la Santa Cena de dicha comunidad religiosa.

Ante el dispositivo vial, se solicita a los automovilistas que circulen por ambas zonas, atender las indicaciones de los oficiales desplegados en el sitio.

Cierres viales en El Bethel

La autoridad vial mantiene cierre total en las siguientes vialidades de El Bethel:

Gabaón

Bersebab

Betania

Hebron

Palestina

Hacienda La Calera

Bethdagon

Gosen

Betlem

Hai

Betsayda

Capernaum

Ramaa

Joppe

Eglón

Por este motivo, se señalan las siguientes rutas de desvío:

Periférico Manuel Gómez Morín

Avenida Malecón

Calle Egipto

Hacienda de Tala

Además de las siguientes alternativas viales:

María Guadalupe Martínez de Hernández Loza

Lidia García

Genaro Vega

San Julián

Cierres y alternativas viales en El Bethel. ESPECIAL / Policía Vial Jalisco

Cierres Viales en la Hermosa Provincia

Así mismo, existe un cierre total en las siguientes calles de la Hermosa Provincia:

Joaquín Baranda

Tramo de Pablo Valdez

Siberia

Galad

Tramo de Esteban Alatorre

Tramo de Procuradores

Turquía

Escalón

Gaza

Tramo de Arquímides

Telegrafistas

Belén

Jerusalén

Jericó

Jordan Norte

Samaria

Canaán

Nazareth

Jordan Sur

Tramo de Marruecos

Tramo de Israel

Por este motivo, se señalan las siguientes rutas de desvío:

Pablo Valdez y Demóstenes

Pablo Valdez y Presa Palmito

Av. Presa de Osorio

Así como las rutas alternas:

Av. José María Iglesias

Av. Presa del Laures

Cierres y alternativas viales en la Hermosa Provincia. ESPECIAL / Policía Vial Jalisco

