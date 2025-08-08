Viernes, 08 de Agosto 2025

Policía Vial Jalisco realiza cierres viales por celebración religiosa (MAPA)

El operativo vial se lleva a cabo en las colonias El Bethel y Hermosa Provincia

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

La Policía Vial del estado realiza un operativo de cierre en la circulación y desvíos en las colonias El Bethel y Hermosa Provincia con motivo del evento religioso conocido como Santa Convocación de la Iglesia La Luz del Mundo en el marco de la Santa Cena de dicha comunidad religiosa.

Ante el dispositivo vial, se solicita a los automovilistas que circulen por ambas zonas, atender las indicaciones de los oficiales desplegados en el sitio.

Cierres viales en El Bethel

La autoridad vial mantiene cierre total en las siguientes vialidades de El Bethel:

  • Gabaón
  • Bersebab
  • Betania
  • Hebron
  • Palestina
  • Hacienda La Calera
  • Bethdagon
  • Gosen
  • Betlem
  • Hai
  • Betsayda
  • Capernaum
  • Ramaa
  • Joppe
  • Eglón

Por este motivo, se señalan las siguientes rutas de desvío:

  • Periférico Manuel Gómez Morín
  • Avenida Malecón
  • Calle Egipto
  • Hacienda de Tala

Además de las siguientes alternativas viales:

  • María Guadalupe Martínez de Hernández Loza
  • Lidia García
  • Genaro Vega
  • San Julián
 Cierres y alternativas viales en El Bethel. ESPECIAL / Policía Vial Jalisco
Cierres Viales en la Hermosa Provincia

Así mismo, existe un cierre total en las siguientes calles de la Hermosa Provincia:

  • Joaquín Baranda
  • Tramo de Pablo Valdez
  • Siberia
  • Galad
  • Tramo de Esteban Alatorre
  • Tramo de Procuradores
  • Turquía
  • Escalón
  • Gaza
  • Tramo de Arquímides
  • Telegrafistas
  • Belén
  • Jerusalén
  • Jericó
  • Jordan Norte
  • Samaria
  • Canaán
  • Nazareth
  • Jordan Sur
  • Tramo de Marruecos
  • Tramo de Israel

Por este motivo, se señalan las siguientes rutas de desvío:

  • Pablo Valdez y Demóstenes
  • Pablo Valdez y Presa Palmito
  • Av. Presa de Osorio

Así como las rutas alternas:

  • Av. José María Iglesias
  • Av. Presa del Laures
 Cierres y alternativas viales en la Hermosa Provincia. ESPECIAL / Policía Vial Jalisco 
