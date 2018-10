Contraloría presenta denuncia por tráileres con cadáveres

Al no existir la información sobre la contratación de las cajas de tráileres que fueron utilizadas para almacenar los cuerpos sin identificar que ya no cabían en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la contralora del Estado, Teresa Brito, informó que ya presentó una denuncia penal de manera adicional al procedimiento administrativo que sigue su dependencia.

En esta denuncia se presume la comisión de los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades sobre quien resulte responsable. “Su servidora, el jueves 25 presenté una denuncia ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción”.

La decisión de presentar la denuncia obedece a numerosas inconsistencias en las declaraciones de 18 personas que citaron para declarar sobre el proceso de contratación de las cajas, entre funcionarios de la Fiscalía General del Estado, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (incluidos el actual y anterior director) y hasta de Protección Civil del Estado.

“Si no encontramos un contrato, si no encontramos una fianza para garantizar, si no tuvimos la certidumbre de cuánto era el pago al proveedor y luego el proveedor nos declara otra serie de situaciones, entendemos que este elemento bien pudo incidir de alguna manera en la preservación o no preservación de los derechos humanos post mortem de estos individuos”.

