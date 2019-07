Contraloría estatal colaboró en investigación de la SFP contra Lomelí

Los resultados que arroje la investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) al ex coordinador de programas del Gobierno Federal, Carlos Lomelí Bolaños, podrían incorporarse a los procesos que realiza la Contraloría del Estado, en los que están involucradas empresas vinculadas con el ex funcionario federal; explicó Teresa Brito Serrano, contralora estatal. Confirmó que colaboraron con la SFP aportando algunos elementos que requirió para su indagación, aunque no precisó qué les solicitaron, argumentando la secrecía de los procesos.

"La Secretaría de la Función Pública en su momento desde luego ha pedido el apoyo a la Contraloría del Estado de Jalisco, tenemos suscrito un convenio de confidencialidad. En varios procesos nos han pedido ayuda y nosotros estamos en obligación de coadyuvar a que ellos obtengan la información.", explicó.

Recordó que como resultados de sus revisiones por irregularidades en el sector salud estatal se tienen abiertos procesos de responsabilidad administrativa y se iniciaron carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción.

Por su parte, el zar anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, refirió que no tienen abierta ninguna investigación donde esté señalado directamente Carlos Lomelí, aunque recordó que en el proceso relacionado con la compra a sobreprecio de medicamentos en el Instituto de Pensiones del Estado está involucrada la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), vinculada con el ex candidato a la gubernatura de Morena.

Espera comparecer

La contralora, Teresa Brito Serrano, se dijo lista para comparecer ante diputados locales y presentar el informe solicitado sobre la revisión hecha al proceso de licitación del arrendamiento del programa "A toda máquina", defendió el trabajo realizado en el tema y afirmó que está abierta a presentar detalles del trámite dado al asunto.

Sobre los señalamientos hechos por la dirigencia estatal de Morena, que denunció opacidad y la intervención de la Jefatura de Gabinete, la contralora negó que haya sido omisa y aseveró que han realizado un trabajo cuidadoso.

LS