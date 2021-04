Congreso estatal amplió la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de búsqueda

En sesión extraordinaria, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó modificar la convocatoria para integrar el primer Consejo Ciudadano, creado con la nueva Ley de Personas Desaparecidas del Estado.

Con el ajuste se amplió diez días el periodo de registro de los interesados en conformar el nuevo organismo, en el documento original concluía el próximo jueves 15 de abril; finalmente se extendió hasta el 26 de abril y las entrevistas se harán el día 28.

La ampliación de tiempos se dio a petición de organizaciones civiles y colectivos que pidieron un periodo mayor para que el tema tenga difusión y participación.

"Los tiempos limitados de la convocatoria no permitirían a quienes estén interesados en participar, contar con el tiempo necesario para enterarse de la misma, reflexionar sobre su participación, y juntar la documentación requerida", se expuso en oficio remitido por agrupaciones como Por Amor a Ellxs; Entre Cielo y Tierra y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); entre otros.

Quienes formen parte del Consejo no recibirán sueldo y tendrán función honorífica. Entre los requisitos para optar por el cargo están no haber sido condenado por delito doloso, no haber recibido recomendaciones por violaciones de derechos humanos. No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político, dentro de los cuatro años previos a su nombramiento; y no haber desempeñado un cargo público en los tres años previos.

El nuevo organismo estará integrado por cinco familiares de personas desaparecidas, con representatividad de mínimo tres regiones estatales; tres especialistas de reconocido prestigio en la materia y tres personas representantes de organizaciones de la sociedad civil.

LS