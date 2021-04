Pese a que sus familiares han compartido incansablemente sus fichas de desaparición y sus casos se han hecho mediáticos, son al menos 17 las personas de las cuales hasta el momento se desconoce su paradero desde los últimos tres años.

Entre las víctimas están los tres italianos desaparecidos desde enero de 2018 en Tecalitlán. Aunque la semana pasada dos policías de ese municipio fueron sentenciados por comprobarse que privaron a dos de ellos de su libertad y los entregaron a un grupo criminal, no se sabe nada de los tres hombres.

En septiembre de 2018 cuando iba a tomar un vuelo desde Guadalajara a la Ciudad de México para regresar a Colombia, su país natal, Paola Hernández, ex estudiante de la Universidad de Guadalajara, desapareció. Aunque sus amigos y familiares compartieron su foto en redes sociales pidiendo ayuda para localizarla, su paradero todavía se desconoce.

También está Ángel García, el músico que desapareció en marzo de 2019.Viajaría a Tepic, Nayarit, pero no abordó su camión y de él ya nada se supo. "Es ofensiva y humillante la discriminación y trato que tenemos los familiares de desaparecidos y los propios desaparecidos. No han actuado igual que en casos recientes, si asi actuaran con todos no habría tantos desaparecidos. La presión mediática debe ser por y para todos, y el actuar del gobierno, autoridades y fiscalía no debe de estar condicionada por presiones de redes, deben tener compromiso para actuar con todos, de lo contrario que renuncien a sus cargos" dijo Patricia su mamá.

En agosto de 2020 desapareció Alejandro Rivera en Tlajomulco. Olivia, su esposa es quien se ha encargado no solo de buscar a los medios de comunicación para hacer visible su caso, sino además las investigaciones y recopilación de pruebas. Apenas en enero encontraron la camioneta de Alejandro, pero de él nada se sabe.

"Tanto que he pedido que me apoyen pero nosotros no tenemos la atención ni la empatía del Ministerio Público, es un peregrinar. La Comisión de Búsqueda me ha ayudado mucho, pero lo que necesitamos son avances, ya cuántos meses han pasado, han tenido todo en sus manos y no se sabe nada, les he dado todo. Es una broma para quienes sufrimos esto y no tenemos noticias de nuestros desaparecidos", dijo Olivia.

En octubre de ese año desapareció también Arturo Serrano. Avisó que una camioneta lo seguía y luego no se supo nada de él. Su familia lo ha buscado desde entonces a través de las redes sociales llegando incluso a medios nacionales. Pese a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que indagaba presuntas fallas en su búsqueda por parte de la Fiscalía, todavía nada se sabe.

"No hay ningún avance. En la Fiscalía no tienen nada nuevo mas que nosotros les llevamos, y ahora resulta que investigan a Arturo en lugar de las personas que se lo llevaron. Es lamentable, cada vez que vamos nos hacen pasar un mal momento porque como que no les interesa localizar a mi hijo", refirió Olivia, mamá de Arturo.

Kenia y Karla, son las dos mujeres trans desaparecidas en septiembre de 2020. Fueron vistas por última vez en la colonia Mesa Colorada Oriente, en Zapopan. Hace algunas semanas la Fiscal de Desaparecidos, Blanca Trujillo, refirió continuar las investigaciones de su búsqueda, pero hasta ahora no hay avances en el caso.

En octubre de ese mismo año tres peruanos y un mexicano desaparecieron en Atotonilco El Alto, pese a que la Fiscalía dijo tener comunicación con las autoridades de aquel País y aseguró trabajar para su pronta localización, hasta el momento no hay información de su paradero, ni del de el mexicanos.

Wendy desapareció en enero de 2021, si bien la encargada de la investigación es la Fiscalía de Nayarit, la Fiscalía de Jalisco no ha dado avances sobre su colaboración en las investigaciones.

Por último y pese a que se montaron diversos operativos para dar con su paradero, legalmente todavía se encuentran como desaparecidos los tres estudiantes de cine vistos por última vez en marzo de 2018. La Fiscalía local dijo un mes después que los jóvenes habían sido asesinados, pero al no haber encontrado su cuerpo sus familiares pidieron a la Fiscalía Federal que atrajera el caso sin que hasta el momento haya información adicional sobre lo ocurrido.

LS