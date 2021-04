Diputados avalan convocatoria "exprés" para integrar Consejo Ciudadano de búsqueda

En sesión fast track, el pleno del Congreso del Estado aprobó la convocatoria para integrar el primer Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta del Comité Coordinador, contemplado en la Ley para Personas Desaparecidas del Estado.

La reunión se realizó vía internet y tuvo como único punto la aprobación del dictamen. Se establece que los miembros del consejo no recibirán sueldo y tendrán función honorífica. El Comité estará integrado por cinco familiares de personas desaparecidas, con representatividad de mínimo tres regiones estatales; tres especialistas de reconocido prestigio en la materia y tres personas representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El registro de aspirantes será hasta el jueves 15 de abril, en el área de oficialía de partes del Congreso estatal ubicado en avenida Hidalgo 222. Para el viernes se programaron las entrevistas a los postulados. La designación de integrantes del Consejo debe aprobarse a más tardar el martes 20 de abril.

Entre los requisitos para optar por el cargo están no haber sido condenado por delito doloso, no haber recibido recomendaciones por violaciones de derechos humanos. No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político, dentro de los cuatro años previos a su nombramiento; y no haber desempeñado un cargo público en los tres años previos.

Los colectivos y familiares de víctimas, que desde hace dos semanas advirtieron el retraso del Congreso estatal en el tema, habían referido que antes de emitir la convocatoria los diputados debían realizar una consulta con familiares, defensoras de derechos humanos, grupos organizados de víctimas y especialistas.

LS