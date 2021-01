Congreso de Jalisco “pausa” trámite de expedientes de juicio político

Con la decisión de no realizar sesiones presenciales, como medida preventiva de contagios de COVID-19, el Poder Legislativo estatal pausó el trámite de expedientes de denuncias de juicio político pendientes de desahogar.

La diputada María Esther López Chávez, presidenta de la Comisión de Responsabilidades, explicó que en ninguno de los casos se propone incoar juicio, argumentó que en la comisión concluyeron el trabajo y lo que está pendiente es que en sesión de pleno terminen el proceso. La legisladora dijo que estos asuntos no se pueden desahogar en sesión virtual porque no está contemplado en la ley.

“No hay término que obligue al pleno a desahogar este tipo de asuntos. Esperemos que esto se considere y se haga la sesión presencial en cuanto sea posible por lo de la pandemia, espero que no terminemos la Legislatura con este pendiente”, comentó.

Entre los asuntos pendientes están archivar una denuncia presentada contra el secretario de salud Fernando Petersen y Consuelo Robles ex titular del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud. El señalamiento presentado el año pasado, por presuntos malos manejos en la crisis por los casos de dengue, no prosperó porque no se aportaron las pruebas suficientes.

La legisladora comentó que la comisión tiene al menos 29 expedientes de denuncias de juicio político activos, negó que por la contingencia se hayan alargado los procesos. Destacó que durante su gestión solventaron un rezago de 62 asuntos que les heredó la pasada Legislatura.

LS