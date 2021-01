Partido Verde y PT se quedan sin diputados en el Congreso de Jalisco

La diputada local del Partido Verde, Rosa Angélica Fregoso y Oscar Herrera del Partido del Trabajo (PT) presentaron renuncia a sus respectivos institutos políticos y ambos dejaron la coordinación de las bancadas unipersonales que encabezaron desde el inicio de la actual Legislatura estatal.

La legisladora anunció su incorporación formal a la fracción de Movimiento Ciudadano, con quienes ha votado en bloque durante los más de dos años que lleva en el Congreso estatal. Agradeció al gobernador de Jalisco por el apoyo a su trabajo y negó que su decisión se deba a que le hayan prometido un espacio como regidora en Guadalajara.

“Movimiento Ciudadano a mí me ofreció seguir trabajando por el medio ambiente, por protección civil. Ahorita no tengo ninguna propuesta (de regiduría) ni me han ofrecido nada, en ese sentido yo voy a seguir trabajando aquí integrándome a la bancada de Movimiento Ciudadano”, dijo.

Fregoso comentó que con su decisión deja de ser presidenta de bancada, pierde recursos y no continuará con el personal que tenía asignado.

Por su parte, el diputado Óscar Herrera informó vía oficio que renunció al PT y en sesión de la Junta de Coordinación Política se dio cuenta de la desintegración de esa bancada. Aunque llegó al Poder Legislativo por Morena, Herrera conformó su fracción unipersonal por el PT y también ha sido aliado de Movimiento Ciudadano.

Desde antes del arranque de la actual Legislatura la fracción emecista ha sumado a diputados que llegaron postulados por otros partidos, es el caso del ex priista Héctor Pizano; Ismael Espanta y Patricia Meza que migraron de Morena; y Quirino Velázquez que dejó el PRD para integrarse a las filas naranjas.

GC