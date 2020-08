Compañeros de Jonathan Santos hacen homenaje tras su asesinato

Compañeros y amigos de Jonathan Santos se reunieron esta mañana en el Politécnico Ingeniero Matute Remus dónde él estudiaba, para despedir al joven en un pequeño homenaje, realizado tras su asesinato.

Fue en el patio principal de esta escuela donde los estudiantes, con globos blancos y carteles de despedida, se unieron para pedir justicia de manera pacífica por su homicidio, cometido la mañana del martes, en la colonia Balcones de la Cantera, en Zapopan.

"Una flor, es así como defino a Jonathan joven bello con actitud firme y siempre positivo. Pero en pleno siglo XXI parece que ser firme y demostrarte al mundo como eres pone en riesgo tu vida. Nos están matando, basta de homofobia y violencia para todos aquellos que deciden florecer con libertad", expresó Anahí, prima de Jonathan.

Ella lo definió como un joven alegre, sociable, que le gustaba vivir feliz y libre. A nombre de la familia, quien no pudo acudir por cuestiones relacionadas con el seguimiento del caso, exigió que se haga justicia y que se localice y castigue a la o las personas responsables de su asesinato.

Anahí dijo que la familia no había sido informada sobre agresiones previas contra Jonathan, pues “donde quiera que él llegaba él era aceptado tal como era”, pero aún así sostienen que su homicidio sí podría relacionarse con temas de homofobia.

Por su parte, el director del centro universitario, Luis Alberto Robles, lamentó lo sucedido debido a que, dijo, Jonathan era un estudiante muy respetado y apoyado por sus compañeros y reiteró que nunca había sido señalado o recriminado por sus preferencias sexuales.

“Es un asunto muy preocupante, nos tiene realmente molestos y preocupados porque finalmente la educación es una salida para formar a los jóvenes y justamente es a quien están asesinando. Es una situación muy injusta y sobretodo no solo es la molestia de los homicidios sino las razones, es decir, que la razón por asesinar a un joven sea por expresar sus preferencias o sus deseos, esa es una situación que debe dar rabia”, añadió el director.

EL INFORMADOR / G. Gallo

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta, recordó que son ya 22 estudiantes de la Universidad de Guadalara que han sido víctimas de la inseguridad y de las fallas de las autoridades en los últimos seis años, desde que María Fernanda “Botas” perdió la vida a causa de las anomalías del Transporte Público.

“Si nos tocan a unos nos tocan a todos y no vamos a cesar de decir afuera de Casa Jalisco y al Gobierno que haga su trabajo porque esto no debe de quedar impune y porque las personas que privaron de la vida a Jonathan tienen que llegar a la cárcel. No vamos a quitar el dedo del renglón, no solo por Jonathan, sino por toda la comunidad universitaria”, expresó Armenta.

Por último, el líder estudiantil adelantó que el día de mañana viernes se realizará una manifestación para continuar exigiendo justicia por el homicidio del joven de 18 años, a la cual están convocados no solo los estudiantes de la UdeG, sino también distintos colectivos de la comunidad LGTBTTTI.

Luego del evento los asistentes salieron a la calle y tomando su “sana distancia” nombraron al joven como solían hacerlo en sus clases, para finalizar soltando los globos al aire en señal de libertad y despedida a Jonathan Santos.

