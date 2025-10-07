Jalisco, entre los estados que disminuyeron homicidios en el primer año de Sheinbaum

Durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó el informe de incidencia delictiva con corte al 30 de septiembre de 2025, basado en datos de las 32 fiscalías del país.

El reporte reveló que el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional disminuyó 32%, pasando de 86.9 casos diarios en septiembre de 2024 a 59.5 en septiembre de 2025, lo que representa 27 homicidios menos por día. Esto convierte a 2025 en el año con menor número de homicidios dolosos desde 2015.

Jalisco baja 62% en homicidios dolosos

En el estado de Jalisco se registró una disminución del promedio diario de homicidios dolosos del 62% respecto al año pasado, pasando de 4.80 en septiembre de 2024 a 1.83 en septiembre de 2025.

En este último año, 23 entidades federativas lograron reducir su promedio diario de homicidios dolosos. Los estados con mayor disminución fueron:

Zacatecas: -88%

Chiapas: -73%

Quintana Roo: -68%

Jalisco: -62%

Nuevo León: -61%

Asimismo, algunos estados que registraban los niveles más altos de homicidios y tendencias al alza también presentaron descensos significativos en homicidios diarios:

Estado de México: -43%

Guanajuato: -61%

Tabasco: -59%, destacando disminuciones constantes a partir de febrero de 2025

Estos datos reflejan avances en la reducción de homicidios dolosos a nivel nacional en estos estados durante el mandato de Claudia Sheinbaum, aunque las autoridades destacan que mantener y consolidar estas disminuciones seguirá siendo un desafío prioritario en materia de seguridad pública.

