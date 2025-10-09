Festival Axixic Vive 2025: "El Lago es Nuestra Tradición"

Presentado el pasado 6 de octubre en el Centro Cultural Ajijic, el “Festival de Día de Muertos Axixic Vive” llevará a cabo su cuarta edición durante los días 1 y 2 de noviembre, con actividades previas los días 30 y 31 de octubre. Para esta edición, el festival tendrá por lema “El Lago es Nuestra Tradición” , cuyo fin es despertar la conciencia sobre las amenazas ecológicas, sociales y culturales que enfrenta el Lago de Chapala.

Además, este año, la figura de la mariposa monarca se incorpora como símbolo del retorno de las almas, reforzando la conexión entre los ciclos naturales y la tradición ancestral del Día de Muertos. A través de una variada programación artística, cultural y comunitaria, el festival invita a honrar a los seres queridos fallecidos, aquí te contamos todos los detalles.

“Axixic Vive”, un festival con identidad y conciencia

Entre las actividades más destacadas se encuentran el concurso de pintura “Devoción, Tradición y Simbolismo”, la obra teatral Augurios de Medianoche, talleres infantiles “Letras para Volar” y de pintura, la muestra fotográfica "Memorias de Ajijic” en honor a los difuntos del último año, y el tradicional Desfile de Angelitos, que une a niños y familias en un homenaje al aire libre.

El 2 de noviembre —considerado el día central del festival— el Pueblo Mágico de Ajijic se transformará en un escenario viviente donde confluyen altares, tapetes, desfiles de catrinas, danza aérea, teatro popular, ofrendas al lago y un programa artístico que se extenderá hasta la noche.

El evento, respaldado por el gobierno municipal de Chapala y múltiples instituciones educativas como el CUChapala, el ITS Jalisco, el CETAC y la Universidad URIT, cuenta también con la colaboración de colectivos civiles como Manos Solidarias. Esta última coordinará el andador gastronómico “Manos Solidarias” en el Parque de la Amistad, ofreciendo antojitos mexicanos a beneficio de pacientes locales.

Una de las expresiones más ansiadas será el Descenso de las Ánimas, una intervención de danza aérea en la plaza principal que simboliza la llegada de los espíritus. Posteriormente, el Desfile de Catrinas y Catrines recorrerá las principales calles hasta el malecón, donde se realizará la Ofrenda Floral al Lago. Como cierre simbólico, el Muro de los Muertos del artista Efrén González será iluminado con velas frente a la parroquia de San Andrés, creando un espacio de contemplación y homenaje colectivo.

El festival también integrará nuevas propuestas como un altar con realidad aumentada impulsado por la Universidad de Guadalajara; un concurso de disfraces para perritos xoloitzcuintles cuyas inscripciones serán a través del número 33 28 38 94 67 o al correo pdiademuertosajijic@gmail.com; y la colaboración gastronómica de estudiantes de la Casa Axixic, donde presentarán tamales de ceniza, atole de cempasúchil y cocteles con ingredientes autóctonos.



Domingo Flores, presidente del Patronato de Día de Muertos, enfatizó que el festival este año no solo celebra la vida y la muerte, sino que también busca visibilizar los desafíos ambientales que enfrenta el Lago de Chapala. Flores insistió en que el altar principal, situado en el kiosco, busca honrar la memoria de todos los pescadores fallecidos en Ajijic.

Con presentaciones escénicas como “La Boda Catrina”, “Adiós al Angelito, “El Último Viaje del Campesino” y “Lamento por los Muertos”, Ajijic se prepara para rendir tributo a sus raíces, a sus difuntos y al lago que es, desde siempre, fuente de vida y resistencia. Por último y para cerrar la gran fiesta, el 2 de noviembre, el malecón y la plazoleta ofrecerán eventos desde las 15:00 hasta las 23:00 horas, entre los que se incluyen mariachi, danza, teatro y el habitual "Baile de los Muertos".

