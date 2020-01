¿Cómo consultar las listas de la UdeG del calendario 2020 A?

De nueva cuenta, la Universidad de Guadalajara (UdeG) publicará exclusivamente vía Internet los resultados del examen de admisión para Licenciaturas y Posgrados. En julio de 2019, la Casa de Estudios tomó la determinación de que la consulta fuera solamente virtual y generó un ahorro de 700 mil pesos.

Desde el primer minuto del lunes 13 de enero estarán en línea los resultados de quienes ingresarán a la Universidad de Guadalajara para el calendario 2020-A que inicia clases el jueves 16 de enero de 2020.

La primera opción para consultar estos resultados, es a través de los sitios oficiales de la Universidad de Guadalajara: escolar.udg.mx, o udg.mx Sin embargo, debido a la alta demanda de consultas, estos sitios pueden tener demoras o fallas.

Para facilitar el acceso y como servicio a la comunidad universitaria, EL INFORMADOR replicará los resultados oficiales en el sitio especial www.informador.mx/listas-udg (a partir de las 00:00 horas del 13 de enero). Para utilizar el servicio sólo debes ingresar el código de registro para saber el resultado de admisión.

Otras opciones para consultar los resultados oficiales de la UdeG por internet son los sitios del SIIAU (Sistema Integral de Información y Administración Universitaria), y el de La Gaceta de la Universidad de Guadalajara.

Quienes fueron aceptados para ingresar a algún plantel de la UdeG deberán consultar los siguientes pasos en el sitio escolar.udg.mx y presentarse en las escuelas en las que fueron admitidos para completar los procedimientos de inscripción.

El primer día de clases será el jueves 16 de enero de 2020 para preparatorias, licenciaturas, maestrías, especialidades y doctorados de la Universidad de Guadalajara.

Si no fuiste admitido a la carrera que hiciste trámites, debes saber que la UdeG ofrece algunos cupos disponibles para otras carreras que se anunciarán en los sitios oficiales y redes sociales de la Universidad. De otra manera deberás retirar tus documentos para volverlo a intentar próximamente.

Calendario de trámites 2020 A

¿Por qué ya no se imprimen las listas de la UdeG?

Ya no imprimir las listas de admitidos en la Universidad de Guadalajara (UdeG) era un paso que se tenía que dar debido a que “en los últimos ciclos vimos que ya no había tanta demanda de La gaceta. No ha pasado nada, porque las nuevas generaciones viven con la tecnología”, dijo Roberto Rivas Montiel, coordinador general de Control Escolar.

Para el calendario 2019-B, cuyos resultados se difundieron en junio pasado, el rector Ricardo Villanueva, informó que el equipo técnico de la Universidad laboró en optimizar el funcionamiento de los sistemas y servidores para recibir el tráfico de consultas. Pidió a los aspirantes que preferentemente lo revisen después del “pico” de consultas de los primeros minutos de la jornada, que suele darse alrededor de la medianoche, pues no habrá problemas para consultar a lo largo del día.

Añadió que los aspirantes que no tengan acceso internet pueden acudir al campus más cercano para poder consultar el dictamen. Reiteró que las listas ya no se imprimirán y no estarán en los ingresos de los centros escolares.

SR