La UdeG blinda servidores para que miles consulten dictamen de ingreso

nada más que La Universidad de Guadalajara (UdeG) publica este lunes el dictamen de ingreso a bachillerato, licenciaturas y postgrados para el ciclo 2019 B. Como una medida de austeridad y para ser amigable con el ambiente, por primera vez las listas de admitidos se publican sólo digitalmente. El rector, Ricardo Villanueva, informó que el equipo técnico de la Universidad laboró en optimizar el funcionamiento de los sistemas y servidores para recibir el tráfico de consultas. Pidió a los aspirantes que preferentemente lo revisen después del “pico” de consultas de los primeros minutos de la jornada, pues no habrá problemas para consultar a lo largo del día.

Para desahogar el tráfico en los sitios oficiales y evitar que se saturen, el portal www.informador.mx publica el dictamen de admisión para el ciclo escolar 2019 B de la Universidad de Guadalajara (UdeG). El rector Ricardo Villanueva Lomelí, comentó que, al estar apoyados por la plataforma de EL INFORMADOR, como sitio espejo para revisar los resultados, se aseguró que se desahogue el flujo de internautas en los momentos que pudiera darse la mayor saturación en los sitios oficiales de la universidad.

En realidad, faltan sólo unas horas. A partir de las 00:00 horas del 22 de julio, visita https://t.co/nGKkQi7JAi / https://t.co/toGBJouHkF / https://t.co/CBA59TUAeU o https://t.co/f6TfiMB46S para conocer los resultados del dictamen de admisión. Like y RT. pic.twitter.com/9fw1ckqk5Z — UdeG (@udg_oficial) July 21, 2019

“Según las estadísticas que tenemos, la mayor carga se da desde las cero 00:00 horas hasta la 01:30 horas del lunes. Se da un fenómeno similar al de cuando se estrena una serie de gran audiencia, como Game of Thrones, y que, pese a que los servidores están funcionando al 100 por ciento de su capacidad, hay una saturación inevitable por unos momentos. La invitación para todos los aspirantes es que no desesperen. Preferentemente si consultan después de ese “pico” que tenemos después de la 1:30 de la mañana, ya no tendrán problemas para consultar a lo largo del día”, comentó.

Añadió que los aspirantes que no tengan acceso internet pueden acudir a la escuela preparatoria o campus universitario más cercano para poder consultar el dictamen. Reiteró que las listas ya no se imprimirán y no estarán en los ingresos de los centros escolares.

El rector explicó que la decisión de no publicar en papel los resultados no implicó modificar los reglamentos universitarios pues no hay algún artículo o norma que obligue a darlos a conocer en alguna plataforma en particular. Recordó que la publicación digital ya se venía haciendo desde hace varios semestres; la diferencia es que ahora sólo se hizo por esa vía.

Los aceptados en este calendario escolar iniciarán clases el próximo lunes 12 de agosto. Un total de 57 mil 683 aspirantes presentaron en junio pasado la Prueba de Aptitud Académica (PAA) para ingresar a las licenciaturas tanto de centros universitarios temáticos como regionales. Las carreras más demandadas fueron: Medicina, Derecho, Psicología, Contaduría Pública, Negocios Internacionales, Licenciatura en Enfermería, Veterinario y Arquitectura.

El dictamen está disponible en el sitio de la Gaceta Universitaria www.gaceta.udg.mx; y en www.udg.mx. También está disponible en un apartado especial de www.informador.mx

Al no imprimir el dictamen, la UdeG se ahorra 700 mil pesos que destinarán a trabajos de restauración del predio que donó el Ayuntamiento de Tlaquepaque para construir un nuevo Centro Universitario. El ahorro de papel representa no talar más de 500 árboles.

El INFORMADOR.MX replica dictamen de ingreso de la UdeG

SABER MÁS

El dictamen de admisión del ciclo escolar 2019 B está disponible en:

www.gaceta.udg.mx

www.udg.mx

www.informador.mx

LS