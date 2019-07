Pasa prueba lista digital de UdeG; hay ligero aumento en admitidos

Ya no imprimir las listas de admitidos en la Universidad de Guadalajara (UdeG) era un paso que se tenía que dar debido a que “en los últimos ciclos vimos que ya no había tanta demanda de La gaceta. No ha pasado nada, porque las nuevas generaciones viven con la tecnología”, dijo Roberto Rivas Montiel, coordinador general de Control Escolar.

Ayer se implementó por primera vez la consulta exclusiva de las listas de ingreso de manera virtual, con lo que la universidad estimó un ahorro de 700 mil pesos. Por otra parte, y aunque de forma ligera, las admisiones en las licenciaturas e ingenierías aumentaron 0.8%, pues en 2018B hubo 18 mil 021 y para este año (2019B) la cifra fue de 18 mil 162. Además, los lugares en las preparatorias de la Red Universitaria incrementaron apenas 0.7%: de 55 mil 641 a 56 mil 035.

Hace cuatro años, en las escuelas preparatorias 25.99% de los aspirantes era rechazado, hoy esa cifra disminuyó a 18 por ciento.