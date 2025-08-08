Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 8 de agosto de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 8 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 68%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

