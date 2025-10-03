Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 3 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 3 de octubre anticipa que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 4 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

