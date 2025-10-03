Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 3 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 3 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.Sábado 4 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Martes 7 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga