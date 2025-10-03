Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 3 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 3 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 4 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 7 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

