Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 3 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 3 de octubre informa que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 4 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

