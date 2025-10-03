Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 3 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 3 de octubre determina que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se informó, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá