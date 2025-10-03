Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 3 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 3 de octubre determina que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

