Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 3 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 3 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 58%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

