Viernes, 03 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 3 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este viernes 3 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se establece, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

