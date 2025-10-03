Viernes, 03 de Octubre 2025

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 3 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 3 de octubre prevé que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 4 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

