Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 3 de octubre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 3 de octubre prevé que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Sábado 4 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Viernes 10 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12