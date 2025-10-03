Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 3 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 3 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.

Según se establece, el clima presenta un 89% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 12

