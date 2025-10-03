Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 3 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 3 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.Según se establece, el clima presenta un 89% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 12Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa