Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el viernes 3 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tapalpa

Redacción web

El clima en Tapalpa para este viernes 3 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se informó, el clima presenta un 83% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 12

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

