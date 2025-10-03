Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 3 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 3 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 68%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

