Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 3 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 3 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 68%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25