Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 22 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15