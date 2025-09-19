Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 19 de septiembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 19 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

