Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de agosto de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 13 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15