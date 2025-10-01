Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 1 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 63%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 2 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 4 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

