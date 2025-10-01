Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 1 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se establece, el clima presenta un 88% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá