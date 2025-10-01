Miércoles, 01 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 1 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 88% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en Zapopan
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Cancún
Clima en El Salto
Clima en Tapalpa
Clima en Monterrey
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Guadalajara
Clima en Tonalá

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones