Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 1 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 88% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

