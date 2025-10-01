Miércoles, 01 de Octubre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 1 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 85%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

