Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 1 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 85%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26