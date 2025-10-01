Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 1 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

