Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 1 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24