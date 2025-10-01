Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 1 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 63%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 2 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

