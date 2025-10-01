Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 1 de octubre determina que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 2 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 3 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Sábado 4 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

