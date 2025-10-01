Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este miércoles 1 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 56%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

